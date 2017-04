(ANSA) - FIRENZE, 5 APR - La procura di Firenze ha fatto eseguire nelle ultime 24 ore perquisizioni a carico funzionari dell'Anas e imprenditori del settore lavori stradali nell'ambito di una inchiesta che ipotizza frodi in appalto e che vede 19 indagati, a vario titolo, per corruzione e abuso di ufficio nel Grossetano e a Firenze. Sono indagati 2 funzionari del compartimento Anas di Firenze, 2 ex funzionari dello stesso ente adesso in pensione e quindici imprenditori.