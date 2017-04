(ANSA) - ROMA, 5 APR - Anche i primi soccorritori e 'cittadini-giornalisti' arrivati sul luogo della strage di Khan Sheikhun sono "rimasti intossicati e ricoverati". Lo riferiscono gli attivisti locali anti-governativi di Idlib. Un testimone racconta di essere arrivato 3 ore dopo l'attacco: "I corpi erano ovunque, non credo l'ospedale fosse preparato per una situazione del genere. Sono andato via, nessuno poteva rimanere, i caccia sorvolavano ancora l'aerea e avevamo paura arrivasse un altro bombardamento", ha raccontato il giovane Ibrahim, citato dai media arabi.