(ANSA) - ROMA, 5 APR - "Un inedito patto della conservazione". Così parlamentari renziani, parlando in transatlantico, commentano la votazione in commissione Affari Costituzionali al Senato, che ha bocciato il candidato Pd. "Un patto, che mette insieme tutti gli altri, dal M5S a Forza Italia, da Mdp ad Ap. Non vogliono muovere foglia sulla legge elettorale. Oggi in Senato sono nate le larghe intese, il loro obiettivo è non fare nulla sulla legge elettorale e continuare a vivacchiare nella palude", sottolineano le stesse fonti.