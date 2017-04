(ANSA) - ROMA, 5 APR - Ora sono tutti accusati di omicidio per la morte di Emanuele Morganti a seguito del pestaggio ad Alatri (Frosinone): anche gli altri indagati devono rispondere di questo reato, non solo i due giovani in carcere dal 27 marzo, Paolo Palmisani e Mario Castagnacci. Gli altri, finora indagati solo per rissa, sono il padre di Mario, Franco Castagnacci, e i quattro buttafuori del locale nel quale iniziò la lite: Manuel Capoccetta, Michael Ciotoli, Damiano Bruno e l'albanese Xhemal Pjetri. E' quanto si apprende dal legale di uno dei nuovi indagati per omicidio dalla procura di Frosinone.