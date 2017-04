(ANSA) - MOSCA, 5 APR - Il segretario di Stato Usa Rex Tillerson sarà in visita a Mosca l'11 e 12 aprile prossimi. Lo ha confermato il ministero degli Esteri russo. Lo riporta la Tass. "L'11-12 aprile il segretario di Stato americano Tillerson farà una visita di lavoro a Mosca", ha detto il ministero in una nota. "Questa è la sua prima visita nel nostro paese come Segretario di Stato dell'amministrazione Trump". Tillerson vedrà la controparte russa Serghei Lavrov. Nel corso dell'incontro, fa sapere il ministero, "Lavrov solleverà la questione dei cittadini russi arrestati dai servizi speciali americani in paesi terzi".