(ANSA) - NOVARA, 5 APR - Il cadavere di un uomo, dall' apparente età tra i trenta e i quarant'anni, è stato trovato in un casolare abbandonato di Pombia, ad una ventina di chilometri da Novara. Secondo le prime informazioni, potrebbe essere stato ucciso con un colpo di pistola. I carabinieri, che sulla vicenda mantengono il massimo riserbo, indagano per omicidio. Al momento si sa soltanto che la vittima sarebbe un italiano e che non risiedeva in provincia di Novara. La sua morte potrebbe risalire ad un paio di giorni fa. La zona del ritrovamento è la stessa in cui un mese fa si era svolto un rave party con la partecipazione di centinaia di persone.