Gibilterra:nuovo sindaco è ex Miss Mondo,'mai via da Londra'

(ANSA) - ROMA, 5 APR - Gibilterra da adesso può vantare il sindaco più giovane e bello di sempre: Kaiane Lopez, 30 anni, ex Miss Mondo, che è appena diventata primo cittadino del territorio d'oltremare del Regno Unito. Lo rende noto il Telegraph. La Lopez, dopo aver prestato giuramento, ha spiegato di essere "fiera di essere britannica, che Gibilterra è britannica e sempre lo sarà". "Perché dovremmo cambiare la nostra bandiera?", ha sottolineato, riferendosi ad un'eventuale separazione da Londra con la Brexit, per restare nell'Ue. Il neosindaco è il più giovane di sempre a Gibilterra e la terza donna a ricoprire tale ruolo, ma può già vantare diversi anni di esperienza politica come vicesindaco. Prima di dedicarsi alla politica, era salita alla ribalta come modella, vincendo il titolo di Miss Mondo nel 2009.