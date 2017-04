Brexit: incontro May e Tusk a Downing Street

(ANSA) - LONDRA, 6 APR - La premier britannica Theresa May e il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk si incontrano oggi a Downing Street per discutere "la via da seguire" per la Brexit. Ne dà notizia l'agenzia britannica Pa. I media sottolineano che la riunione arriva dopo l'offerta di una apertura nei negoziati sul divorzio da Bruxelles da parte del primo ministro rispetto a una estensione dopo il 2019 della libera circolazione fra il Regno Unito e i Paesi Ue.