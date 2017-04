Russia: ministero Giustizia chiede bandire Testimoni Geova

(ANSA) - MOSCA, 6 APR - La Corte suprema russa sta valutando la richiesta del ministero della Giustizia di vietare l'attività dei Testimoni di Geova definendo la loro organizzazione religiosa come "estremista". I Testimoni di Geova hanno presentato ricorso alla corte denunciando di essere vittime di repressione politica, ma ieri la loro istanza è stata respinta. L'iniziativa del governo russo è stata definita "estremamente preoccupante" dagli esperti per i diritti umani delle Nazioni Unite, secondo cui "questo processo è una minaccia non solo ai Testimoni di Geova, ma alla libertà individuale in generale nella Federazione russa".