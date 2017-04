P.a: Fi, via il cartellino, usiamo le impronte digitali

(ANSA) - ROMA, 6 APR - "Una soluzione semplice, chiara e a somma positiva per tutti: applichiamo alla Pubblica amministrazione la soluzione che ha impedito il ripetersi del fenomeno dei 'pianisti' cioè di chi vota in Aula alla Camera per un altro deputato". E per far questo Fi propone di utilizzare le impronte digitali o dell'iride. La proposta di prevedere parametri di identificazione biometrica reca la firma di Laura Ravetto ed è stata illustrata oggi durante una conferenza stampa a Montecitorio dal capogruppo Renato Brunetta che varò le prime norme contro i "furbetti del cartellino". "Potevo farlo 8 anni fa ma i tempi allora non erano maturi", aggiunge il capogruppo. "Ora che tutti i deputati votano con le impronte digitali penso che anche i pubblici dipendenti possano adeguarsi ed utilizzarle per entrare ed uscire dagli uffici". La proposta è stata incardinata in commissione Lavoro ed ora Fi si aspetta che ci sia la giusta volontà politica per approvarla.