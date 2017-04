Corona ai giudici, tanti dei soldi in 'nero' fatti con Belen

(ANSA) - MILANO, 6 APR - Quel milione e 700 mila euro di euro in contanti trovati in un controsoffitto "vengono tutti da serate, campagne e lavoro e li ho fatti tra il 2008 e il 2012" e, in particolare, "nel 2009, quando con Belen Rodriguez siamo diventati una coppia mediatica eccezionale, come Bonnie e Clyde eravamo, tutto quello che toccavamo diventava oro, guadagnavamo cifre folli". Lo ha Fabrizio Corona al processo per intestazione fittizia di beni, frode fiscale e violazione delle norme patrimoniali sulle misure di prevenzione. L'ex 're dei paparazzi', rispondendo al pm Alessandra Dolci, ha ribadito la sua linea di difesa, ossia che tutti quei soldi (altri quasi 900 mila euro sono stati sequestrati in Austria) erano 'nero' frutto del suo lavoro. "Quel 'nero' che ho chiesto a Francesca Persi (collaboratrice e imputata) di murare prima di finire in carcere", ha spiegato. E ancora: "La Dda sperava che ci fossero 500 kg di cocaina in quel controsoffitto e invece c'erano semplicemente soldi".