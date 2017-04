F16 Usa in avaria, atterraggio emergenza ad Aviano

(ANSA) - AVIANO (PORDENONE), 6 APR - Un F16 americano, di stanza alla Base Usaf di Aviano (Pordenone), ha effettuato un atterraggio di emergenza all'aeroporto "Pagliano e Gori" dopo aver denunciato una non meglio precisata avaria al motore. Il fatto si è verificato attorno alle 8.30 dubito dopo il decollo. Immediatamente è scattato il protocollo interforze: il velivolo ha sganciato il serbatoio in una zona disabitata non lontana da Aviano prima di procedere con l'avvicinamento alla Base e all'atterraggio, che si è concluso senza problemi. Tecnici italiani e americani stanno ora verificando cosa ha provocato il malfunzionamento del "caccia" tanto da costringere il pilota alla manovra di emergenza. Personale specializzato sta anche provvedendo al recupero del serbatoio, caduto in un'area appositamente individuata per questo tipo di necessità straordinarie.