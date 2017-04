Siria: Cremlino su parole Trump, serve equilibrio

(ANSA) - MOSCA, 6 APR - Il Cremlino ritiene che "sia necessario un approccio più bilanciato" e non crede che sia possibile "saltar fuori con valutazioni affrettate su cosa è avvenuto in Siria, nella provincia di Idlib": così il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, ha risposto alle parole di Donald Trump, che ha definito l'attacco chimico in Siria "un terribile affronto all'umanità" che ha cambiato il suo "atteggiamento verso la Siria e Assad".