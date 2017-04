Aborto: Vicariato, sconcerto per Ru486 senza ricovero

(ANSA) - ROMA, 6 APR - Forte critica del Vicariato alla distribuzione della pillola abortiva senza ricovero, così come progettato dalla Regione Lazio. "Suscita profondo sconcerto e forte preoccupazione - sottolinea la diocesi di Roma - la notizia della prossima distribuzione della pillola abortiva Ru486 nei consultori familiari della Regione Lazio e delle motivazioni che si adducono per giustificarla". La Chiesa rileva che "tale decisione veicola il messaggio dell'aborto facile". Per la diocesi del Papa, quella di Roma, il ricovero ospedaliero non è un "fatto ideologico", ma è necessario per la sicurezza della donna. "Sono ben altre le reali priorità della sanità laziale".