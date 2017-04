Assalto a portavalori nel Pavese, cinque arresti

(ANSA) - PAVIA, 6 APR - I carabinieri della compagnia di Stradella (Pavia) hanno arrestato 5 persone accusate di aver fatto parte della banda che la mattina del 14 novembre 2014 assaltò e rapinò un furgone portavalori a Bressana Bottarone (Pavia). Sotto la minaccia di armi, i rapinatori costrinsero una guardia giurata ad aprire il vano posteriore del mezzo, dal quale portarono via due borse contenenti in tutto 280mila euro. Il denaro era destinato agli uffici postali della zona. Le due auto utilizzate per l'assalto, vennero poi ritrovate a Bastida Pancarana (Pavia). I cinque uomini arrestati, di età compresa tra i 45 e i 67 anni, sono tutti residenti o domiciliati a Milano.