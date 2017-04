Torrisi, inconcepibile richiesta mie dimissioni

(ANSA) - ROMA, 6 APR -"Mi sembra inconcepibile, assolutamente irrituale. Sono preoccupato per Alfano". Il neo presidente della Commissione Affari costituzionali del Senato Salvatore Torrisi, commenta così con i cronisti la richiesta di dimissioni che gli ha rivolto Alfano. "Manco il partito comunista sovietico faceva queste cose - aggiunge - Se mi fossi dimesso ieri, oggi non saremmo riusciti a chiudere la discussione generale sul decreto sicurezza e a fissare il termine per gli emendamenti. Io lavoro per le istituzioni".