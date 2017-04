Strage di Erba: accolto il ricorso di Olindo e Rosa

La Cassazione ha annullato con rinvio, per nuovo esame, l’ordinanza con la quale la corte d’appello Brescia aveva dichiarato inammissibile la richiesta di incidente probatorio su sette nuovi elementi di prova avanzata da Olindo Romano e Rosa Bazzi, coniugi condannati all'ergastolo per la strage di Erba. Ora i giudici di merito dovranno rivalutare la richiesta che riguarda un capello, un accendino, un mazzo di chiavi, un giubbotto, un cellulare e una macchia di sangue. La strage avvenne l’11 dicembre 2006. Vennero uccisi Raffaella Castagna con il figlioletto, la madre della donna e una vicina di casa.

Se la richiesta verrà accolta, i reperti saranno analizzati con la forma dell’incidente probatorio davanti ai giudici bresciani, come spiegato dall’avvocato Fabio Schembri che con i colleghi Luisa Bordeaux e Nico D’Ascola, in vista di una richiesta di revisione del processo, sempre a Brescia, ai quali i legali stanno lavorando da tempo.



Olindo Romano e sua moglie Rosa Bazzi erano stati condannati all'ergastolo e a tre anni di isolamento diurno il 26 novembre del 2008. La sentenza era poi stata resa definitiva dalla Cassazione. Ora la decisione della Suprema Corte che, per gli avvocati, potrebbe riaprire i giochi. La coppia aveva confessato di essere responsabile della strage ma, alcuni mesi dopo, aveva ritrattato la confessione.