Moro: Fioroni, è record, prima volta unanimità per relazione

(ANSA) - ROMA, 6 APR - "Per la prima volta nella storia repubblicana il Parlamento approva all'unanimità la relazione di una commissione di inchiesta. E'il frutto di un lavoro corale e costante che dimostra una diffusa capacita' di tutte le forze politiche oggi rappresentate alle Camere di fare i conti con i luoghi oscuri della storia del nostro Paese. I significativi passi in avanti per la conoscenza della verità rendono ormai evidente che non tutto era stato scoperto e non tutto era chiaro". A segnalare la novità e' il Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro e relatore dei provvedimenti Giuseppe Fioroni "Un sentito ringraziamento va a tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione di questo lavoro, ai colleghi parlamentari ed in particolare ai magistrati consulenti ed alle forze dell'ordine che a titolo gratuito hanno lavorato al raggiungimento di questo risultato".