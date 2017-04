Fraccaro, via assicurazione deputati, vittoria M5s

(ANSA) - ROMA, 6 APR - "È una vittoria dei cittadini, è una vittoria a 5 Stelle. Possiamo cambiarlo questo Paese, lo stiamo già facendo. Pensate quando saremo al governo". Così il deputato M5s Riccardo Fraccaro commenta sul blog di Grillo la delibera dell'Ufficio di Presidenza della Camera sulla cancellazione dell'assicurazione ai deputati. "Si tratta di 350mila euro ogni anno che verranno risparmiati grazie al M5s e ai cittadini che non si sono arresi di fronte al sistema partitocratico" afferma il deputato che racconta: "i cittadini non dovranno pagare più la scandalosa assicurazione dei deputati! La polizza che copre gli onorevoli per i danni subiti in stato di ebbrezza, le punture di insetto e le sommosse popolari. Più volte abbiamo proposto di eliminare questo scandaloso privilegio a spese della collettività, trovando sempre la strenua opposizione del Pd e di tutti gli altri partiti".