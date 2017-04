Trump: con 55 voti a 45 Senato blocca conferma Gorsuch

(ANSA) - WASHINGTON, 6 APR - A conclusione delle votazioni al Senato, con 55 voti favorevoli e 45 contrari, i democratici bloccano la conferma del giudice Neil Gorsuch proposto dal presidente Donald Trump per la Corte Suprema. Le regole vigenti prevedono che la conferma sia approvata con una soglia di 60 voti favorevoli sui 100 in aula. I repubblicani al Senato hanno votato il cambiamento di regole sul voto per la conferma del giudice Neil Gorsuch alla Corte Suprema, attivando la cosiddetta 'opzione nucleare' per superare l'ostruzionismo dei democratici volto a bloccare la scelta di Trump per la massima corte.