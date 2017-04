Due web radio "per rinascere dopo il terremoto"

(ANSA) - ROMA, 6 APR - Due web radio gemelle, una a Norcia e una a Roma, a cura degli studenti delle superiori: "per rinascere dopo il terremoto", dicono i ragazzi dell'istituto omnicomprensivo 'Battaglia' e quelli del 'Cine Tv Rossellini' alla vigilia dell'inizio delle trasmissioni. Nate con l'aiuto della Siae e di altri numerosi donatori privati, Radio Rossellini a Roma e Radio Battaglia a Norcia, inaugureranno le trasmissioni nelle prossime ore, dopo un faticoso lavoro di allestimento che ha visto i due istituti scolastici realizzare un progetto di rete in pochissimi mesi. La prima trasmissione inaugurale si terrà da Roma domani pomeriggio, in occasione della mostra in memoria di un'allieva del 'Rossellini' scomparsa ad Amatrice, Federica Corsaro, che frequentava il corso serale di fotografia. Dopodomani, invece, il via della programmazione dell'emittente nursina. "Una toccante avventura di crescita, per rinascere insieme", dice il docente del Rossellini Francesco Ferrari, nativo di Norcia, coordinatore del progetto.