Venezuela: oppositori feriti a Valencia

(ANSA) - CARACAS, 6 APR - Dodici manifestanti dell'opposizione sono rimasti feriti - due di loro sono stati colpiti da colpi d'arma da fuoco - durante scontri con la Guardia Nazionale venezuelana a Valencia, capitale dello stato di Carabobo, nel centro-nord del paese. Le proteste antigovernative si sono concentrate intorno alla sede principale dell'Università di Carabobo, dove la rettrice Jessy Divo ha denunciato che unità antisommossa sono entrate illegalmente nel campus per reprimere la manifestazione non solo con lacrimogeni e pallettoni, ma anche con armi da fuoco, malgrado affrontassero manifestanti disarmati. Divo ha segnalato anche la presenza di gruppi violenti filo-governativi - noti come "colectivos" ma da lei definiti "delinquenti" - nel campus che non sono stati contrastati dalle forze dell'ordine.