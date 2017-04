Thailandia: re firma la nuova Costituzione

(ANSA-AP) - BANGKOK, 6 APR - Il re della Thailandia ha firmato la nuova costituzione, con cui la giunta militare avrà il potere di indire nuove elezioni e di limitare l'autorità della classe politica. I militari, che hanno preso il potere tre anni fa con un colpo di Stato, hanno reso noto che la Costituzione apre la strada a elezioni entro novembre 2018, anche se la data del voto è già stata posticipata diverse volte. Una precedente versione della costituzione era stata approvata in un referendum lo scorso anno, ma i comitati a favore del no erano stati messi fuorilegge dalla giunta, che ha ridotto anche la libertà di parola e di riunione. I critici della nuova Costituzione sottolineano che è antidemocratica e che permetterà ai militari di limitare l'azione dei politici eletti. Per la giunta, invece, la costituzione consentirà di mettere fine ad oltre un decennio di disordini, divisioni sociali e violenze di piazza nel Paese del sud-est asiatico.