Scoperta una bimba che viveva nella giungla come Mowgli

Una bambina di circa otto anni che viveva, come il mitico indianino Mowgli del "Libro della Giungla", allo stato brado, fra gli animali che la proteggevano e nutrivano. L’unica differenza fra il racconto di Rudyard Kipling e la realtà odierna è che Mowgli era stato adottato da un branco di lupi, mentre la bimba ritrovata in una foresta dell’Uttar Pradesh, che non ha ancora un nome, si accompagnava alle scimmie.

La stupefacente scoperta risale a due mesi fa, ma le autorità indiane l’hanno tenuta gelosamente nascosta per impedire l'inevitabile assalto dei media che avrebbe potuto compromettere il recupero psicologico e fisico della bimba.

Ma ora, dopo otto settimane, la storia è venuta alla luce e l'agenzia di stampa Ani ha raccontato che Suresh Yadav, un ispettore di polizia in pattugliamento nella Riserva naturale di Katarniaghat, non ha creduto ai propri occhi quando ha visto correre poco lontano da sè una bimbetta nuda, seminascosta da numerose scimmie. Quando il poliziotto si è avvicinato per rendersi conto della situazione, i primati e la bambina hanno cercato di respingerlo emettendo grida lancinanti. Con molta pazienza, però, alla fine l’ufficiale è riuscito a prendere la piccola con sé e a consegnarla ai medici di un ospedale locale.

In una conferenza stampa oggi il responsabile della struttura sanitaria, dottor D.K. Singh, ha confermato che la bambina si comporta essenzialmente come un animale: mangia direttamente con la bocca, preferisce camminare aiutata da mani e piedi ed emette solo suoni gutturali, non capendo alcuna lingua.

«Dopo settimane di cura - ha spiegato il medico - la sua salute è migliorata, e la sua posizione è prevalentemente eretta, anche se ha frequenti scatti di ira e continua ad emettere solo suoni incomprensibili, tentando di fuggire ogni volta che vede un essere umano».

Nel corso degli anni le cronache hanno registrato storie di bambini che hanno evocato la saga di Mowgli, raccontata con film e cartoni nei cinema di tutto il mondo. Ad esempio nel 2001 fu trovato Alex, un "cucciolo d’uomo" che era stato allevato dai cani a Talcahuano, in Cile; e nel 2009 in Russia si parlò della piccola Natasha, di cinque anni, cresciuta con cani e gatti in una caverna di Cità, in Siberia.

Poca cosa di fronte all’incredibile storia della bambina indiana dell’Uttar Pradesh, che non si sa da chi sia stata abbandonata e che, strappata agli "Amici della giungla", è stata riportata, in fondo contro la sua volontà, fra i suoi simili.