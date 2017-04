Siria, Trump: nessun bambino deve soffrire come quelli

(ANSA) - NEW YORK, 7 APR - "Nessun bambino dovrebbe soffrire" come hanno sofferto quelli siriani: lo afferma il presidente americano Donald Trump, che ha lanciato 60 missili contro una base aerea della Siria in risposta alla strage chimica di Idlib. E ha aggiunto: il bombardamento americano in Siria e' nel "vitale interesse della sicurezza" degli Stati Uniti. La Siria ha ignorato gli avvertimenti del Consiglio di sicurezza dell'Onu, ha sottolineato Trump. E ha chiesto al mondo di unirsi agli Usa "per mettere fine al flagello del terrorismo".