Giustizia: ok commissione Csm per Serpi Procuratore Pescara

(ANSA) - BOLOGNA, 7 APR - La commissione incarichi direttivi del Csm ha indicato all'unanimità il nome del procuratore aggiunto di Bologna Massimiliano Serpi per il posto di procuratore capo a Pescara. Solitamente, quando la proposta ha l'unanimità in commissione, dopo un parere del ministro della Giustizia, il plenum del Csm si esprime di fatto ratificando la nomina. A Pescara prenderà il posto di Cristina Tedeschini, che passerà a dirigere la Procura di Pesaro. Serpi, 65 anni, è nato a Imola (Bologna). Nominato giudice penale e poi civile a Modena, dal 1985 è stato alla Procura di Bologna. Dal 1996 al 2004 ha lavorato alla Procura per i Minorenni e dal 2004 è tornato in Procura, dove dal 2009 è procuratore aggiunto. Tra i casi giudiziari più importanti che ha seguito, il disastro aereo all'istituto Salvemini di Casalecchio di Reno (1990) e il processo a carico di Luigi Ciavardini per la strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980. Tra le prime indagini che dovrà affrontare in Abruzzo, quella aperta sull'hotel Rigopiano.(ANSA).