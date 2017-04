Hollande-Merkel, tutta responsabilità pesa su Assad

(ANSA) - PARIGI, 7 APR - Su "Assad pesa l'intera responsabilità". Lo scrivono il presidente francese, Francois Hollande e la cancelliera tedesca, Angela Merkel, in una nota congiunta dopo il bombardamento Usa in Siria. "La Francia e la Germania - prosegue il comunicato dell'Eliseo - proseguiranno gli sforzi con i loro partner nel quadro dell'Onu per sanzionare in modo più appropriato gli atti criminali e l'uso di armi chimiche vietate dai trattati".