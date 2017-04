Serracchiani a Gip,da persona sentito peso critiche giudice

(ANSA) - TRIESTE, 7 APR - "Non da pubblico amministratore, ma proprio da persona e da cittadina, ho sentito addosso a me quanto possano essere pesanti le parole di un giudice". Lo scrive la presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Debora Serracchiani, in una lettera aperta di risposta a quella nella quale ieri il gip di Trieste, Giorgio Nicoli, spiegava che nelle critiche che aveva espresso su di lei non era sua volontà "interagire e/o interferire nella dialettica politico-partitica". Nella lettera, pubblicata stamani dal quotidiano Il Piccolo, Serracchiani fa riferimento al post di Nicoli (nel quale il magistrato l'aveva definita "supponente e inconsistente" e "un errore della Storia e basta") e ricorda "l'importanza fondamentale della terzietà e imparzialità della magistratura", principio - aggiunge Serracchiani rivolgendosi a Nicoli - che "si rivolge ai molti che possono ritenere più attendibili di altri i giudizi da lei formulati, in quanto scanditi da un'autorità che, quando parla, si esprime per sentenze".