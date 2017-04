Infortunio Emiliano: "già al lavoro" dopo operazione tendine

(ANSA) - BARI, 7 APR - È trascorsa tranquilla la notte del presidente della Regione Puglia e candidato alla segreteria del Pd, Michele Emiliano, operato ieri sera a Foggia per la rottura parziale del tendine di Achille del piede destro. Emiliano al suo risveglio ha voluto riprendere, sia pure dal letto dell'ospedale, le normali attività istituzionali: si è messo subito in contatto con gli assessori e i suoi collaboratori per assolvere agli impegni quotidiani. "Le energie non gli mancano", commenta chi gli è vicino, sottolineando che "il suo carattere lo ha portato a rimettersi subito al lavoro". Dal punto di vista clinico, i medici stanno attendendo per valutare il decorso dell'intervento e solo tra qualche ora si saprà quando Emiliano potrà essere dimesso. Emiliano ha voluto rassicurare i suoi sostenitori con un video postato su Facebook e girato in ospedale.