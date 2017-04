Siria: Gentiloni, azione Usa limitata, non è escalation

(ANSA) - ROMA, 7 APR - "Gli Stati Uniti hanno definito la loro azione come puntuale e limitata e non come una tappa di una escalation militare". Lo sottolinea il premier Paolo Gentiloni a Palazzo Chigi. "C'é l'impegno comune perché l'Europa contribuisca alla ripresa dei negoziati in Siria". "Sono convinto che l'azione di questa notte non ostacoli ma acceleri la chance per il negoziato politico", ha aggiunto il premier.