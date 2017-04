Frati Assisi, si fermi la violenza in Siria

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 7 APR - "E' guerra. E' strage su strage. La guerra è il volto del male. Fermare la violenza è compito della comunità internazionale. E' compito di tutti": è l'appello del Custode del Sacro Convento di Assisi, padre Mauro Gambetti. "Si risparmino vite umane e si garantiscano aiuti umanitari" chiede il francescano. "Da Assisi - ha sottolineato padre Gambetti in una nota - si leva il grido di preghiera per tutti coloro che in questo momento stanno soffrendo. L'auspicio è che prevalgano le ragioni della pace".