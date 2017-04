Polizia: volanti hi-tech a Torino, tablet su 65 auto

(ANSA) - TORINO, 7 APR - Le nuove tecnologie salgono a bordo delle volanti della polizia per garantire una sempre maggiore sicurezza dei cittadini. Grazie alla collaborazione con Confartigianato Torino, 65 tablet verranno installati sulle auto della polizia. Permetteranno agli agenti di accedere in tempo reale agli archivi informatici, mentre la Centrale potrà geolocalizzare le auto di servizio in modo automatico. "Nell'ultimo anno e mezzo ci siamo concentrati sul controllo del territorio, potenziando Ufficio Prevenzione generale, cabina di regia e mezzi tecnici. E aumentando le volanti", spiega il questore, Salvatore Longo. Grazie ad apposite check list, con il tablet gli agenti potranno effettuare controlli amministrativi e stampare i documenti per la contestazione di eventuali illeciti rilevati. "I furti sono all'ordine del giorno per artigiani e commercianti - spiega Dino De Santis, presidente di Confartigianato Torino -. Speriamo che, anche grazie ai tablet, il lavoro degli agenti sia sempre più rapido ed efficace".(ANSA).