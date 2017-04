Barista ucciso: aperta camera ardente a Budrio

(ANSA) - BOLOGNA, 7 APR - È stata aperta nell'ospedale di Budrio la camera ardente di Davide Fabbri, il barista ucciso la sera dell'1 aprile durante un tentativo di rapina nel suo bar a Riccardina di Budrio. Circa un centinaio le persone presenti, tra cui la moglie, il padre e il sindaco di Budrio, Giulio Pierini, che ha dichiarato per oggi il lutto cittadino. "Sono giornate di tristezza, lutto, sgomento e incredulità - ha detto - perché l'evento che ci ha colpito è di una tale enormità ed efferatezza che non c'è abitudine che tenga. La risposta è molto composta ma anche molto ferma nel chiedere che il killer venga assicurato alla giustizia". Tra chi è passato, anche il procuratore aggiunto di Bologna, Valter Giovannini. "Sono qui come semplice cittadino", ha detto il magistrato.(ANSA).