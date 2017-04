Scuola: da Bassano e Potenza i campioni d'italiano

(ANSA) - TORINO, 07 APR - Sono di Bassano del Grappa e di Potenza i due studenti vincitori delle Olimpiadi di Italiano, progetto del Miur che si è concluso oggi a Torino: Martina Buston nella categoria junior e Simone Corbo in quella senior. In tutto, sul podio, sei campioni della lingua nazionale. Con Martina Buston, corona d'alloro anche per Anna Visani, di Imola: "L'italiano - ha commentato - non è solo una passione ma conoscerlo a fondo, per me che sono timida, è anche un modo per esprimermi al meglio". Martina Buston, nonostante la medaglia al collo, ancora dubita "dell'efficacia della mia prova creativa, sicuramente la cosa più difficile di questa gara". L'italiano è una passione anche per Federica Improda, di Formia, che racconta: "Mi dicevano 'litterae non dant panem' invece io delle lettere voglio fare il mio pane". Primo tra i senior, Simone Corbo, secondo Davide Minari, di Parma, terzo Francesco Canazza, di Isola della Scala (Verona), primo studente di un istituto professionale fra i campioni assoluti.