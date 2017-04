(ANSA) - ROMA, 7 APR - E' ancora ricercato il killer di Stoccolma: l'uomo arrestato dalla polizia svedese a nord di Stoccolma sarebbe in qualche modo coinvolto nell'attacco ma non è l'autista del camion piombato sulla folla. Lo precisa la polizia svedese dopo che alcuni media locali in precedenza avevano riferito che la persona fermata aveva confessato di essere il terrorista alla guida del mezzo.