Stoccolma, arrestati due uomini. La polizia: "Uno era alla guida del camion"

Un secondo uomo è stato arrestato nell’ambito delle indagini sull'attentato terroristico di ieri a Stoccolma: lo riportano i media svedesi, che citano fonti della polizia. L’uomo è stato arrestato nella zona di Hjulsta, alla periferia nordoccidentale della capitale svedese, e secondo la polizia ha legami con l’uomo arrestato ieri a Marsta, una località circa 40 km a nord di Stoccolma.

L’uomo arrestato ieri è sospettato di essere stato alla guida del camion con cui è stato realizzato l'attacco: lo ha detto questa mattina il portavoce della polizia della capitale, Lars Bystrom, secondo quanto riporta il quotidiano britannico The Guardian. «La persona in questione è stata arrestata in qualità di colpevole... in questo caso il guidatore», ha detto il portavoce, che non ha però confermato il secondo arresto di cui oggi parlano i media locali.

Nel camion che ieri è piombato sulla folla a Stoccolma, la polizia ha trovato una borsa con dell’ esplosivo. Lo scrivono vari siti svedesi citando fonti della polizia .