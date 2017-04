Pedofilia: ottantenne arrestato dai Cc per violenze a bimba

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 8 APR - E' stato arrestato dai carabinieri di Gualtieri un ottantenne reggiano condannato in via definitiva a 6 anni di reclusione per violenza sessuale aggravata a una bimba di meno di sei anni. L'episodio era avvenuto nel giugno scorso in un bar della Bassa reggiana: la piccola faceva disegni, che poi mostrava ai presenti, e l'anziano l'avrebbe presa in braccio toccandola nelle parti intime. Una scena vista da altri avventori, uno dei quali avrebbe intimato all'uomo di lasciar andare la bimba. Le successive indagini dei militari hanno permesso di acquisire elementi certi nei confronti del pedofilo, dapprima condotto ai domiciliari e ora in carcere. Nel 2012 era già stato condannato per un reato analogo a quasi tre anni e mezzo di reclusione per una violenza risalente al 2006, vittima la figlioletta di un'amica di famiglia, costretta a subire palpeggiamenti e a compierne a sua volta. (ANSA).