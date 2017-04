Mafia, sequestro terreni a imprenditore vicino a Cosa Nostra

(ANSA) - ROMA, 8 APR - I Carabinieri di Nicosia (Enna) hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo, emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia nissena, nei confronti di Giuseppe Monaco, di Regalbuto, pregiudicato, 63 anni, e Carmelo Gangi Climenti, di Catania, 31, ritenuti vicini a Cosa Nostra catanese, ponendo sotto sequestro dei terreni per un valore di oltre centocinquanta mila euro. Il destinatario della misura è Giuseppe Monaco, arrestato nel 2010 nell'ambito dell'operazione denominata Iblis per associazione mafiosa e condannato lo scorso settembre dalla Corte D'Appello di Catania a 12 anni di reclusione. L'indagine ha consentito di accertare come i terreni in questione fossero stati acquistati da Carmelo Gangi Climenti in qualità di prestanome di Monaco, reale proprietario, per eludere l'applicazione di un eventuale misura di prevenzione patrimoniale.