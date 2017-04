Barista ucciso: la famiglia, grazie per vicinanza e aiuto

(ANSA) - BOLOGNA, 8 APR - "In questi giorni di forte emozione e profonda tristezza non ci siamo mai sentiti soli né trascurati, per questo vogliamo ringraziare tutti coloro che ci sono stati vicini e che hanno manifestato solidarietà ed aiuto nei nostri confronti". Lo scrive tramite l'Ascom la famiglia di Davide Fabbri, il barista ucciso in un tentativo di rapina una settimana fa a Budrio, nel Bolognese. "I nostri più sentiti ringraziamenti vanno soprattutto alle forze dell'ordine, che fin dal primo minuto si sono profondamente e repentinamente impegnate sia nella ricerca del colpevole sia nell'assistenza alla nostra famiglia. Vogliamo dire 'Grazie' al Sindaco di Budrio e a tutte le Istituzioni, private e pubbliche, che ci sono state accanto fin dal primo momento, nonché ai media che hanno svolto il proprio lavoro con discrezione e rispetto. La nostra gratitudine è rivolta infine anche alle tante persone, molte a noi sconosciute prima di sabato scorso, che ci hanno manifestato vicinanza, supporto ed amicizia in questo dramma". (ANSA).