Stoccolma: media,in camion trovata borsa con esplosivo

(ANSA) - ROMA, 8 APR - Nel camion che ieri è piombato sulla folla a Stoccolma, la polizia ha trovato una borsa con dell' esplosivo. Lo scrivono vari siti svedesi citando fonti della polizia. Secondo alcuni siti nella borsa c'era un ordigno di fabbricazione artigianale che non è esploso. Il portavoce della polizia Lars Bystrom non ha voluto né smentire, né confermare il ritrovamento: "Non facciamo commenti su quanto abbiamo sequestrato", ha detto.