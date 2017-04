Stoccolma: primo ministro rafforza controlli frontiere

(ANSA) - ROMA, 8 APR - Il primo ministro svedese, Stefan Lofven, ha ordinato il rafforzamento dei controlli alle frontiere del Paese in risposta all'attentato di ieri a Stoccolma: lo riporta il sito The Local. La notizia e' stata data ieri sera dallo stesso premier nel corso di una conferenza stampa e la misura e' stata applicata con effetto immediato. Lofven ha inoltre affermato che l'attacco e' una "tragedia per le famiglie coinvolte", sottolineando che la Svezia farà "tutto il necessario" per garantire la sicurezza della popolazione. I terroristi, ha aggiunto, "vogliono che abbiamo paura... che non viviamo le nostre vite in modo normale, ma questo e' ciò che faremo. I terroristi non potranno mai sconfiggere la Svezia, mai".