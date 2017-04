(ANSA) - STOCCOLMA, 8 APR - Il servizio sanitario svedese ha detto che sono 10 le persone ancora ricoverate in ospedale in seguito alle ferite riportate durante l'attacco di ieri a Stoccolma. Delle persone ricoverate ieri, sei sono state dimesse. E' stato anche precisato che quattro sono feriti in modo grave e due sono in terapia intensiva. Tra i ricoverati c'è anche un bambino ma le sue ferite non sono considerate gravi.