L.elettorale: Renzi, perché non si fa? Perché mancano numeri

(ANSA) - BARI, 8 APR - "Perché non fate la legge elettorale? Perché non abbiamo i numeri". Lo ha detto l'ex premier Matteo Renzi, oggi a Bari. "In questi anni - ha aggiunto - abbiamo avuto un governo di coalizione, e abbiamo fatto dei miracoli a portare avanti dei risultati come quelli ottenuti". "Ma il sistema istituzionale - ha proseguito - vuole la palude, vuole tutti fermi, perché in Italia sono più abituati a contare i veti e non i voti".