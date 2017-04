(ANSA) - ROMA, 8 APR - "Speriamo che non sia un vortice che coinvolga e metta a rischio la pace". Lo ha detto il Sostituto per gli affari generali della Segreteria di Stato vaticana, mons. Angelo Becciu, in un'intervista al Tg2000, il telegiornale di Tv2000, commentando il lancio di 59 missili degli Usa contro la Siria. "Siamo esterrefatti" dagli accadimenti in Siria, ha sottolineato mons. Becciu, "sia per l'attacco chimico contro la popolazione inerme e sia per le conseguenze che possono derivare dai contraccolpi successivi". Mercoledì scorso, in udienza generale, il Papa aveva definito l'attacco contro i civili nel quale si suppone siano state usate armi chimiche, una "inaccettabile strage", esprimendo inoltre "ferma deplorazione".