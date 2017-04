Terremoto: da oggi a Castelluccio si semina la lenticchia

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 8 APR - A Castelluccio di Norcia è cominciata stamani la semina della lenticchia, che garantirà, insieme al resto della flora del Pian grande, lo spettacolo della fioritura, che a fine giugno richiama da sempre migliaia di visitatori. "Da questa mattina si entra nel vivo - spiega Gianni Coccia, il portavoce degli agricoltori di Castelluccio - intanto si continua ad arare i terreni, visto che in questi ultimi giorni i lavori sono andati a rilento per via delle condizioni climatiche non ottimali". La semina proseguirà per un paio di mesi, mentre nel borgo, distrutto dal sisma, per la prossima settimana è prevista la riapertura di almeno una delle due strutture ricettive ancora agibili: "questo - spiega Coccia - ci permetterà di pernottare qui e di prolungare il nostro lavoro anche dopo le 19, orario fissato al momento per scendere a Norcia". Da lunedì scorso, quando i trattori sono stati fatti salire a Castelluccio, ogni giorno oltre 20 agricoltori arrivano al borgo alle 7 di mattina per poi scendere a valle poco prima dell'ora di cena, transitando sulla provinciale 477. Passaggio, questo, che viene accompagnato dal personale della Protezione civile.