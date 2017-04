Mutua assistenza per spaccio, arresti polizia

(ANSA) - PERUGIA, 8 APR - Erano legati da una sorta di "mutua assistenza" un gruppo di nigeriani e un altro di ecuadoriani e peruviani impegnati, secondo la polizia, a far arrivare eroina (dai Paesi asiatici) e cocaina (dal sudamerica) a Perugia dall'estero anche mediante l'invio di pacchi postali: a loro carico la squadra mobile ha eseguito otto delle 11 misure cautelari disposte dal gip (sette di custodia in carcere e quattro di obbligo di dimora). Atri tre sono ricercati, anche all'estero. L'operazione, denominata Cricket, è stata condotta con il coordinamento della seconda divisione del Servizio centrale operativo della polizia. Il nigeriano considerato il "boss" del suo gruppo, nel corso del blitz nell'abitazione, ha tentato di disfarsi di circa otto chili e mezzo di marijuana, subito recuperati e sequestrati. Dall'indagine è emerso che i due gruppi avrebbero anche utilizzato corrieri per trasportare la droga in ovuli.