Milano: questore, reati in calo ma non basta

(ANSA) - MILANO, 8 APR - Reati in netto calo a Milano e Monza Brianza nel 2016 rispetto all'anno precedente (-6,42% con un particolare decremento di rapine, -17,6% in abitazione) ma, per il questore del capoluogo lombardo, Marcello Cardona, "questo non basta" perché, al di là della diminuzione dei reati quella che attende le forze dell'ordine è "la sfida della percezione di sicurezza tra i cittadini". Cardona, analizzando i dati del 2016 in occasione del 165/o Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato ha spiegato che questa sfida si vince "con il rapporto costante" con i cittadini e "con una sempre maggior rapidità di intervento". A questo proposito il questore ha citato l'episodio di stamani in viale Monza, dove gli agenti sono stati avvertiti da alcuni cittadini che un uomo armato di due coltelli stava dando in escandescenze. "In pochi minuti gli agenti sono intervenuti e l'hanno neutralizzato - ha spiegato Cardona - e hanno stabilito in tempi brevi che non si trattava di terrorismo". (ANSA).