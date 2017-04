Siria: Rohani vuole inchiesta internazionale

(ANSA) - TEHERAN, 8 APR - Una commissione d'inchiesta internazionale "per chiarire cosa c'è dietro il recente attacco degli Stati Uniti contro la Siria e la verità sull'uso e la provenienza delle armi chimiche usate come pretesto". A chiederlo è il presidente dell'Iran, Hassan Rohani, in un intervento riportato sul suo sito istituzionale. "La commissione d'inchiesta - aggiunge - non dovrebbe includere persone sleali e gli Stati Uniti non dovrebbero dirigerla" e "la questione dell'uso di armi chimiche in Siria dovrebbe essere esaminata da Paesi neutrali".