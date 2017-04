(ANSA) - ROMA, 8 APR - "In questi anni abbiamo avuto tanti morti e tante lacrime causate da terroristi che prendono in ostaggio Dio, ma nessuno dio giustifica le loro barbarie. Noi vogliamo difendere i nostri diritti di uomini liberi". Così il ministro degli Esteri, Angelino Alfano, in occasione di un'iniziativa per le primarie dei moderati di centro. Per Alfano "l'Italia è un paese sicuro anche se in un contesto in cui il rischio zero non esiste", ricorda il ministro dopo aver ringraziato "le nostre divise" per il risultato straordinario raggiunto fino ad oggi.