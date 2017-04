Terremoto: Google a Norcia per aggiornare le sue 'mappe'

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 8 APR - "Dopo le numerose scosse di terremoto di questi mesi, Norcia ha subito profonde modifiche: molte attività commerciali sono state spostate, è nato un nuovo torrente con relativa sorgente e alcune strutture storiche si sono disintegrate. Per questo il 3 e il 4 giugno le guide locali di Google, i fotografi Street View Trusted e i Top Contributor si sono dati appuntamento a Norcia per presentare Google Maps quale strumento per contribuire all'aggiornamento costante di questi cambiamenti": lo annuncia all'ANSA Emanuele Persiani, fotografo certificato Street View. "Le tradizionali vie non esistono più, molte aree sono nuove e le urbanizzazioni locali cambiano e questi cambiamenti potranno essere ridisegnati su Google Maps direttamente attraverso i contributi volontari degli utenti e dei proprietari verificati delle attività commerciali", spiega Persiani. Nella due giorni di giugno ci sarà una sessione per rivivere gli interni di San Benedetto, Santa Maria Argentea e di altre chiese distrutte dalle scosse, una photo-walk attraverso le marcite di Norcia (a pochi chilometri dalla città, in uso ancora fino ad alcuni decenni addietro, ed oggi trasformate in area naturalistica), fino alla sorgente del 'nuovo' fiume Torbidone e un passeggiata tra le vie del centro storico per individuare le correzioni da apportare su Google Maps. L'evento è aperto sia alle guide locali di Google, sia a coloro che desiderano imparare ad usare Google Maps e Google Street View. (ANSA).